Paraguay medya heyetinden AA'ya ziyaret

AA'nın 2017'de İspanyolca yayına başladığına vurgu yapan Mutanoğlu, İspanyolca ile 600 milyona yakın insana ulaşmayı ve aynı zamanda bu bölgeye Türkiye'nin sesini taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Mutanoğlu, AA'nın, Türkiye'nin en büyük haber ajansı olduğunu dile getirerek, dünyada da 6 bin mecranın haber, fotoğraf ve videolarını kullandığına dikkat çekti.

Paraguay'ın coğrafi olarak Türkiye'ye uzak olduğunu ancak Türkiye ile tarihsel benzerliklerinin olduğuna işaret eden Mutanoğlu, Paraguay medyasıyla çalışmayı arzuladıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek istediklerini belirtti.

Paraguaylı gazeteci heyeti de Türkiye'deki temaslarına ilişkin Mutanoğlu'na bilgi verdi.

Heyetteki gazeteciler, görüşmenin ardından AA'nın farklı birimlerini ziyaret ederek, editörler ve muhabirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

