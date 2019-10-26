Paraguay’da çiftçiler protesto gösterilerine hazırlanıyor

Paraguay’da hükümeti protesto etmeye hazırlanan çiftçiler, “Köylü Millettin Efendisidir” diyerek sokağa inme kararı aldıklarını açıkladı.

Peru’da başlayan, Ekvador, Şili, Bolivya ve Uruguay derken Güney Amerika’nın dört bir yanını saran protestolarda sıra Paraguay’a geldi. Paraguay Ulusal Köylü Federasyonu, 28 Ekim Pazartesi günü “Köylü Millettin Efendisidir” diyerek sözde toprak sahipleri ve tarımsal ihracat sektörlerine fayda sağlamak için getirilmeye çalışılan “toplu tahliye” ve “yaygın baskı”ya karşı sokaklara inip, hükümeti protesto edecek.

Ulusal Köylü Federasyonu, “Polis kuvvetleri, hakimler, milletvekilleri ve Yürütme Gücü tarafından korunan toprak sahiplerine ve tarım ihracatçılarına karşı toprak için savaşmanın tam zamanı” açıklaması yapıldı. Paraguay Ulusal Köylü Federasyonu Sözcüsü Teodolina Villalba ise “Facebook adresimize bizi desteklediğini söyleyen bir kişi ‘Köylü Millettin Efendisidir’ sözünü yazdı. Biz de araştırdık, beğendik ve kullanma kararı aldık. Manifestomuzda belirttiğimiz gibi, topraklarımızı almak ve biz fakir çiftçileri kovmak için saldırıyorlar. Üretimi ortadan kaldırıp, zenginler arasında topraklarımızı dönüştürecekler. Her zaman olduğu gibi imtiyazlı, hemen hemen bütün toprakları toplayan, ulusal kalkınmayı önleyen zenginler bizim de hayatta kalma şansımızı elimizden almak istiyorlar. Buna karşı Pazartesi günü protesto gerçekleştireceğiz” dedi. Villalba ayrıca, toprak sahiplerinin daha az istihdam oluşturan ve vergi ödemeyen kişiler olduğunu iddia etti.

Paraguay ekonomisi, ikinci çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) yüzde 3 düşüş gösterdiği için birkaç gün önce teknik bir resesyona girdi.

