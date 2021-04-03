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'Paramı ver' diye bağırarak darbetti! O anlar kamerada

03.04.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kadın, sokakta bir erkeği, 'paramı ver' diye bağırarak darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Paramı ver' diye bağırarak darbetti! O anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve bir erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın, erkeği yere yatırıp "Paramı ver" diye darbetmeye başladı.

Çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Bir kişinin "Polis çağırdım" sözleri üzerine kadın ve erkek ayrılıp farklı yönlere gitti.

Bu arada olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kadının erkeği yere yatırıp "paramı ver, polis gelsin, olsun paramı ver" diyerek bağırıp vurduğu, bir kişinin ise ayırmaya çalıştığı görüldü. (DHA)

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