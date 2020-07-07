Paranız cebinizde kalsın! İşte evde mis kokulu sabun yapmanın kolay yolları...

Artık kullandığımız tüm ürünlerin el yapımı olanı daha kıymetli hale geldi. Satın almaya alışkın olduğumuz ürünler çoktan tarihe karıştı. Hazır yiyeceklerden giysilere kadar birçok ürünün alternatifini evlerde görmek mümkün. Sağlıklı yaşam bu kadar hayatımıza girmişken temizlik malzemelerini atlamak doğru olmazdı. Her gün ellerimizi, çamaşırlarımızı yıkadığımız sabunların içinde hangi kimyasalların bulunduğu birçok insanı korkutmaya başladı. Siz de evde bulunan malzemelerle kendi sabununuzu yapmak istiyorsanız mis kokulu sabun tariflerimizi mutlaka denemelisiniz. Siz sağlıkla gülümserken paranız cebinizde kalsın, işte ev yapımı doğal sabun tarifleri..

1. LAVANTA SABUNU

Malzemeler:

15 gr kostik soda

30 ml saf su

120 ml zeytin yağı

10 ml lavanta yağı

Bir miktar kurutulmuş lavanta çiçeği

Araç-Gereçler:

Koruyucu gözlük

Eldiven

El blenderı

Bir adet tahta kaşık

Tencere

Cam kase

Kalıp

Bunlara Dikkat Edin:

Kostik sodayı temizlik malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Ancak, tehlikeli bir madde olan kostik soda cildinizle doğrudan temas etmemelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalısınız.

Kostik soda kullanmadan önce, sabunu yapacağınız alanın iyi hava aldığından emin olmalısınız. Pencere yakını veya balkonda yapacağınız sabun için, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmayı unutmayın.

Malzemeleri karıştırırken dumanlar çıkabilir. Normal olan bu durum sizi endişelendirmesin.