Paranız sizde kalsın! Doğal tarifler ile nemlendirici kreminizi evde hazırlayın

Uzun zamandır piyasada satılan çeşit çeşit vücut kremlerini kullandınız ancak memnun kalmadınız mı? Belki doğallığın peşindesinizdir. Belki de kendinizi iyice şımartmak ve vücut bakımınızı mis kokular eşliğinde yapmak istiyorsunuzdur. Öyleyse cildinizi besleyen ve cildinizde rahatlatıcı etki gösteren doğal içerikli bu tariflere bir göz atmalısınız. Cildinizin hem sağlıklı hem de parlak görünmesini sağlayacak doğal nemlendirici krem için kolları sıvama vakti geldi. Evde nemlendirici krem yapmak için malzemeleri hazırlayın.
İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal vücut kremleri…
Bu tarifteki nanenin ve çikolatanın cezbedici kokusuyla kendinizden geçeceksiniz. Tarifi hazırlamak için yapmanız gerekenler:
Tarifin içinde yer alan turunçgillerin ve kakaonun bir aradaki muhteşem kokusu adeta sizi başka diyarlara götürecek cinsten. Ayrıca cildi derinlemesine temizleyen kakao ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olan turunçgiller ile cildiniz olduğundan daha canlı görünecektir.
Hava şartları, deterjanlar ve yetersiz su tüketimi gibi birçok sebepten kaynaklı olarak zaman zaman cilt öyle bir kurur ki, pul pul dökülmeye başlar. Kullandığınız kremlerden bir fayda göremediyseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.
NOT: Alerjik, aşırı hassas bir cildiniz varsa ya da hamile/emziren bir anneyseniz ve herhangi bir hastalık nedeniyle sürekli tedavi görüyorsanız, bu kremleri uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum