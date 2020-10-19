Paranız sizde kalsın! Doğal tarifler ile nemlendirici kreminizi evde hazırlayın

Uzun zamandır piyasada satılan çeşit çeşit vücut kremlerini kullandınız ancak memnun kalmadınız mı? Belki doğallığın peşindesinizdir. Belki de kendinizi iyice şımartmak ve vücut bakımınızı mis kokular eşliğinde yapmak istiyorsunuzdur. Öyleyse cildinizi besleyen ve cildinizde rahatlatıcı etki gösteren doğal içerikli bu tariflere bir göz atmalısınız. Cildinizin hem sağlıklı hem de parlak görünmesini sağlayacak doğal nemlendirici krem için kolları sıvama vakti geldi. Evde nemlendirici krem yapmak için malzemeleri hazırlayın.

İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal vücut kremleri…

YEMEK İSTEYECEĞİNİZ BİR TARİF: NANELİ VE ÇİKOLATALI VÜCUT KREMİ

Bu tarifteki nanenin ve çikolatanın cezbedici kokusuyla kendinizden geçeceksiniz. Tarifi hazırlamak için yapmanız gerekenler:

100 gram kakao yağını eritin.

Daha sonra ocağın üzerinden aldığınız yarım çay kaşığı kakao tozunu 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 10 damla nane yağı, 10 tatlı badem yağı ve 10 damla da Hindistan cevizi yağı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karşımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımınız çok katı olduysa yumuşayana kadar Hindistan cevizi ya da tatlı badem yağı ekleyebilirsiniz.

NEFİS KOKUSU İLE TURUNÇGİLLİ VE KAKOLU VÜCUT KREMİ

Tarifin içinde yer alan turunçgillerin ve kakaonun bir aradaki muhteşem kokusu adeta sizi başka diyarlara götürecek cinsten. Ayrıca cildi derinlemesine temizleyen kakao ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olan turunçgiller ile cildiniz olduğundan daha canlı görünecektir.

Aktardan aldığınız 100 gram kakaoyu, kısık ateşte benmari usulü olarak eritin.

Eriyen kakaonun içine 10 damla portakal yağı, 10 damla greyfurt yağı ve 10 damla limon yağı damlatın.

Ardından iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumaya bıraktığınız zaman kakaonuz tekrar katılaşmaya başlayacaktır. İstediğinizden katı bir hal alırsa tatlı badem yağı ile yumuşatabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ KREM ETKİSİYLE KURULUĞU YOK EDEN VÜCUT KREMİ

Hava şartları, deterjanlar ve yetersiz su tüketimi gibi birçok sebepten kaynaklı olarak zaman zaman cilt öyle bir kurur ki, pul pul dökülmeye başlar. Kullandığınız kremlerden bir fayda göremediyseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.