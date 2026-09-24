Paranızı çöpe atarsınız: Yapışmaz tavaların ömrünü kısaltan 4 davranış!

Yemek yaparken bazen onlarca para döktüğümüz mutfak eşyalarımızı farkında olmadan hor kullanabiliyoruz. Bunlardan en önde geleni ise tavalar; çizilen, yıpranan, aşınan ve zedelenen tavalar bu 4 davranışı yapmanız sonucunda kısa sürede kullanılamaz hale gelebilir.

METAL KAŞIK VE SPATULA KULLANMAYIN

Yapışmaz tavaların yüzeyinde çizik oluşmaması için metal kaşık, çatal ve spatulalardan uzak durmak gerekiyor. Bu tür mutfak gereçleri kaplamaya zarar verebilir.

Bunun yerine silikon, ahşap veya ısıya dayanıklı plastik gereçler tercih edilebilir.

YÜKSEK ATEŞTEN KAÇININ

Tavayı uzun süre yüksek ateşte bırakmak da kaplamanın yıpranmasına neden olabilir. Yemekleri orta veya kısık ateşte pişirmek, tavanın daha uzun süre kullanılmasına yardımcı olur.

TEMİZLERKEN SÜNGER SEÇİMİNE DİKKAT

Yapışmaz tavaları temizlerken sert ve aşındırıcı süngerler kullanmak da sık yapılan hatalar arasında. Tavayı elde, yumuşak bir sünger ve nötr bir deterjanla yıkamak daha uygun.

TAVALARI ÜST ÜSTE KOYMAYIN

Tavaları doğrudan üst üste yerleştirmek yüzeylerinde çizik ve iz oluşmasına neden olabilir. Aralarına bez, havlu veya tava koruyucu koymak, kaplamanın zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.