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Parası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

İRAN üzerinden Türkiye'ye giriş yapan 40 dolayında göçmen, parası bitince Diyarbakır'da kaldı.

Parası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyor

Emrah KIZIL - Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - İRAN üzerinden Türkiye'ye giriş yapan 40 dolayında göçmen, parası bitince Diyarbakır'da kaldı. Geçici izin belgeleriyle 10 gündür otogarda kendilerine verilen küçük bir odada kalan ve İstanbul'a gitmek isteyen göçmenler, çaresiz bekliyor.
Aralarında Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan uyrukluların bulunduğu 40 dolayında göçmen, 10 gün önce İran'dan Van'a, oradan da Diyarbakır'a geldi. Göçmenler, burada paraları bitince mahsur kaldı. İstanbul'da, yanlarına gidecekleri yakınlarından para isteyen göçmenler, geçici izin belgeleriyle Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kendilerine ayrılan küçük bir odada kalıyor. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için destekte bulunduğu göçmenler, İstanbul'a gidebilmek için gerekli ulaşım masraflarını karşılamaya yetecek miktarda paranın gelmesini bekliyor.

FOTOĞRAFLI

Parası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyorParası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyorParası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyorParası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyor

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