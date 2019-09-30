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Paraşüt kazasında ölen Candemir'in cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

Paraşüt kazasında ölen Candemir'in cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen paraşüt kazasında hayatını kaybeden Gürbüz Candemir'in cenazesi toprağa verildi.

Candemir'in uzun yıllar çalıştığı ve iş yerinin bulunduğu Sanayi Camisi'ndeki cenaze namazına eşi Şengül, kızı Özlem Candemir'in yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Candemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Candemir'in yaşadığı paraşüt kazasını gören arkadaşı Bülent Elbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günkü uçuşta Candemir'in 1'inci, kendisinin 2'nci sırada kalkış yapacağını söyledi.

Candemir'in güzel bir kalkış gerçekleştirdiğini kaydeden Elbaş, şunları kaydetti:

"Havada gayet iyiydi ama o istemediğimiz olay gerçekleşti. Paraşütün
kapanma yeri açılmayarak yere çarptı. Hepimiz çok üzgünüz. Koşarak aşağı yanına
koştuk, kendisini aşağıda bulduğumuzda acılar içinde kıvranıyordu. 112'yi
arayıp ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelince hep beraber onu
hastaneye kaldırdık. Son sözleri 'beni tutup oturtun çok ağrım var.' oldu. Biz de 'kırığınız olabilir, kımıldatmamız gerekiyor' dedik kendisine, bilinci yerindeydi.
Bizi tanıyordu. Çok ağrısı vardı. Çok üzgünüz."

Ödemiş Bozdağ Yaylası'nda dün atlayışından kısa süre paraşütünün önü kapanan ve 20 metrelik uçuruma yuvarlanan 63 yaşındaki Gürbüz Candemir ağır yaralanmıştı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Candemir hayatını kaybetmişti.

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