Parayla tez yazdırmanın cezası 2021... Ücretli tez yazdırmanın cezası nedir? Para karşılığı tez yazdırmaya hapis cezası!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) para karşılığı tez yazanlara ilişkin yaptığı çalışmalara rağmen ücretli tez yazma halen devam ediyor. Binlerce aday tez ödevini farklı bir kişiye para karşılığında yazdırma yöntemini seçerken bu adaylar aynı zamanda üniversiteyi de dolandırmış oluyor. Parayla tez yazdırma cezası 2021'de ne kadar oldu araştıran vatandaşlara bu miktarın mahkeme kararı ile değişebileceğini ve açılan davalarda hapis cezası da verilebileceğini belirtelim. Peki başkasına tez yazdıranlar şikayet edildiğinde kaç yıla kadar ceza alıyor? İşte tez ödevinde dolandırıcılığın suçu ve cezası....

BAŞKASININ TEZİNİ YAZMA CEZASI 2021 NEDİR?

Başkasının tezini yazma cezası şikayet dilekçesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçları belirtildiği için bu işlemi yapan kişiler hakkında, üniversiteyi dolandırdıkları için kamu davası açılıyor. Paralı tez ödevi yazma cezası 2021 suç tespit edildiğinde hem tezleri iptal oluyor hem de para cezası ödeniyor. Ayrıca bu kişilere "Dolandırıcılık"tan 1 yıldan 5 yıla, "nitelikli dolandırıcılık"tan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları da verilmesi söz konusu. 2021 Paralı tez yazdırma cezası miktarı ise mahkeme tarafından belirleniyor.