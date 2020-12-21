Pardus işletim sistemi nedir? Nasıl kurulur?

Kullanım alanı oldukça geniş olan bu işletim sistemi, günümüzde pek çok kullanıcının da tercihi olur. Kamu kurumlarında da kullanılan Pardus, açık kaynaklı yazılımları destekler. Pardus temel olarak ulusal teknolojik bağımsızlık, güvenlik ve tasarruf unsurlarını baz alır. Pardus nedir özellikleri nelerdir öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz. Pardus Nedir? Pardus’a ulusal bir işletim sistemi demek Pardus’un tanımı değil özelliğidir.

Milli bir işletim sistemi olan ‘Pardus’ adını Anadolu parsının bilimsel adı olan “Panthera Pardus Tulliana”dan alır. Pardus işletim sistemi Türkiye’de TUBİTAK-UEKAE tarafından insanların temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere geliştirilir. Kolay kullanımıyla öne çıkan bu işletim sistemi, farklı sürümlerini yazılım dünyasıyla paylaşır. Pardus İşletim Sisteminin Özellikleri İşletim sistemlerini araştırırken bu sistemler karşılaşınca Pardus nedir ne işe yarar merak edebilirsiniz. Pardus işletim sisteminin bugüne kadar 5 ana sürümü ve 9 ara sürümü yayınlanır. Buna ek olarak 2 kurumsal sürümü de mevcuttur. Üstün özellikleri görmek ve sürümleri denemek için Pardus’u şu an kullandığınız işletim sistemine ek olarak yükleyebilirsiniz.

Özgürdür,

Hızlı kurulabilir,

Çoklu dil içerir,

GPL lisanslıdır,

Kurulum, kullanım ve yapılandırma kolaylığı sağlayan bir açık kaynak işletim sistemidir. Pardus İşletim Sistemi ve Linux İlişkisi Pardus Linux nedir de bu işletim sistemini kullanmak isteyenlerin merak ettiği bir noktadır. Bu işletim sistemini daha detaylı anlayabilmek için Linux hakkında da bilgi sahibi olmakta fayda bulunur. Linux; serbestçe dağıtılabilen, çok görevli, çok kullanıcılı bir UNIX işletim sistemi türevidir. Aslında Linux, bir işletim sisteminden daha çok bir işletim sistemi çekirdeği olarak adlandırılır. Linux’un gelişimi açık bir şekilde yapılır. Daha net ifade etmek gerekirse Linux’un yazılımları internet üzerinden yayınlanır ve gerçek kullanıcılar tarafından dünyanın dört bir yanından anında test edilerek raporlanır. Hatalar rapor edilerek sistem iyileştirmeleri yapılır. Bu sistem, Linux açık kaynaklı olduğu için rahatça uygulanabilir. Peki, bunun Pardus ile ne ilgisi var? Basit bir şekilde Linux’u sizlere açıklamaya çalıştık. Pardus ile ilişkisine gelecek olursak şöyle açıklayabiliriz; 2003 yılında yerli bir işletim sistemi gerekliliği sonucunda araştırmalara başlanır ve birçok işletim sistemiyle birlikte Linux araştırılır. Pardus üretilirken Linux’un açık kaynak yazılım metodolojisi ve felsefesi detaylı olarak incelenir. Hedef bir kaynağın dağıtımından çok bu dağıtımı sürekli kılabilecek bir yol araştırılır. Özellikle açık kaynak çerçevesinde kullanılabilecek iş modelleri üzerinde durulur.

Bu incelemeler sonrasında Linux baz alınarak açık kaynak dağıtımlı bir işletim sistemi kurulmasına karar verilir. Tüm bu gelişmeler sonucunda 2004 yılı başlarında Pardus işletim sistemini hayata geçirecek olan alanında uzman bir ekip bir araya getirilir. Ulusal işletim sisteminin geliştirilmesinde rol alacak en uygun kişiler Türkiye’nin dört bir yanından seçilerek TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) bünyesine katılır. Çeşitli araştırmalar yapılır ve Pardus’un temel bilişim okur yazarlığına sahip herkesin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenir. Linux işletim sisteminin üstün özelliklerinin kavram, mimari veya kod olarak kullanılması düşünülür. Fakat otonom sisteme evrilebilecek bir yapılandırma çerçevesi ve araçlarıyla kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlanmasına karar verilir. Kısaca özetleyecek olursak Pardus oluşturulurken Linux’un güçlü yanları temel alınır. Pardus Nasıl Kurulur? Bu işletim sistemini denemek isteyenler Pardus nedir nasıl kullanılır ve kurulumu nasıldır araştırma yapar. Pardus işletim sistemini bilgisayarınıza kurmak oldukça hızlı ve kolay bir işlemdir. Bunun için Pardus’un resmi web adresini ziyaret etmeniz ve işletim sistemini bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Sistemi DVD, CD ya da USB’ye aktarmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmalısınız.

Önce masaüstüne gelen “Pardus Yükle”ye, ardından önünüze gelen kurulum ekranından “Pardus Çalışan” seçeneğini tıklamanız gerekir. Kuruluma başladıktan sonra dil seçimini yapabilir, konum seçerek ilerleyebilirsiniz. Ardından açılan ekranda klavye düzenini seçmeniz ve bilgisayar adı, kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekir. Kurumu gerçekleştirecek olan diski seçerek adımları takip edebilirsiniz. Değişiklikleri kaydederek ve onay vererek ilerleyebilir, kurulumu tamamlayabilirsiniz. Kurulumdan sonra kullandığınız DVD ya da CD’yi çıkarmayı unutmamanızda fayda var. Sistem Gereksinimleri Nelerdir? 800 MHz ve üzeri Intel ya da AMD işlemci

256 MB ve üzeri RAM

4GB ve üzerinde boş alana sahip hard disk

İnternet bağlantısı Neden Pardus? Pardus Linux destekli yazılımlar arasında kolay kurulumuyla dikkat çeker. Bu kolay kurulum işletim sisteminin en önemli avantajlarından biridir. Eğer zorlanırsanız belirttiğimiz adımları takip edebilir ya da bu konuda internette pek çok sitede bulunan resimli kurulum açıklamalarından yararlanabilirsiniz.

Pardus’u kurduktan sonra kullanımı anlayamazsanız ne yapmanız gerekir? Pardus bu konuda Linux yazılımları arasında destek konusunda hızıyla öne geçer. Zorlandığınız noktalarda İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz Pardus forum sayfaları, Pardus belgeleri ve Pardus topluluklarından yeterli desteğe ulaşabilirsiniz.