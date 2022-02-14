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Parfümünüzün kokusu kalıcı değilse sorun bu olabilir! Eğer bu yöntemleri uygularsanız...

14.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel kokan bir ten herkesin hayali. Daha güzel ve etkileyici kokmak için başvurulan yöntem ise parfüm kullanmak. Evden çıkarken sıktığınız parfümün kokusu kısa sürede uçup gidiyorsa bu durum sinirlerinizi bozuyor olabilir. Peki, dikkat edeceğiniz birkaç minik tüyoyla parfümünüzün kalıcılığını arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Haydi, detaylara.

Parfümünüzün kokusu kalıcı değilse sorun bu olabilir! Eğer bu yöntemleri uygularsanız...

Kullandığınız parfümün mis gibi kokusunun teninizde uzun süre kalmasını istiyorsanız işe öncelikle parfüm tercihlerinizi gözden geçirmekle başlayabilirsiniz. Örneğin; alt notası güçlü kokular ve EDP parfümler diğerlerine kıyasla daha kalıcı. Dolayısıyla hedefinize ulaşmak için EDT değil, EDP parfümleri seçebilirsiniz. Daha güçlü bir koku seçtikten sonra sıra geldi o kokunun teninize uzun süre eşlik etmesini sağlamaya! Size vereceğimiz birkaç ipucuyla kokunuz tüm gün sizinle olacak. Dikkat etmeniz gereken altı noktayı birlikte inceleyelim.

VÜCUDUNUZU NEMLENDİRİN

Vücudunuza parfüm sıkmadan önce mutlaka nemlendirici uygulamalısınız. Nemli bir ciltte koku molekülleri daha iyi tutunduğu için parfümün kokusu daha kalıcı olur. Bu noktada parfümünüzle aynı kokudaki bir nemlendirici kullanırsanız kokular birbirine karışmaz ve parfümün kalıcılığı artar. Bunun yerine kokusuz bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.

PARFÜMÜ SICAK BÖLGELERİNİZE UYGULAYIN

Vücutta nabız alınan yerler, sıcak bölgeler olarak adlandırılır. Kokunun kalıcılığını artırmak istiyorsanız parfümünüzü mutlaka bu bölgelere uygulamalısınız. Boyun, dirsek içi, diz arkası ve bilekler; herkesin aşina olduğu nabız bölgeleri. Dikkat etmeniz gereken nokta ise parfümü bileklerinize sıktıktan sonra bileklerinizi birbirine ovuşturmamak. Bunun yerine parfümün kendiliğinden kurumasını beklemelisiniz.

SAÇLARINIZA SIKIN

Kokunun uzun süre eşlik ettiği yerlerden biri de saçlar. Parfümünüzü önce bir tarağa sıkın ve saçlarınızı tarayın. Kokunun saçlarınıza uzun süre tutunduğunu fark edeceksiniz.

TEMİZ CİLDE UYGULAYIN

Cilt temizlendiğinde ve gözenekler açık haldeyken kokuyu daha fazla hapseder. Özellikle banyo yaptıktan ve temizlenmiş cildinizi nemlendirdikten sonra parfüm sıkarsanız koku çok daha kalıcı olur.

UYGUN DUŞ JELİ KULLANIN

Banyo yaparken kullandığınız duş jelinin kokusu, parfümün kalıcılığını etkileyen unsurlar arasında yer alır. Parfümünüzün kokusuna uygun bir duş jeli kullanmanız, baz görevi görerek daha yoğun kokmasını sağlar.

PARFÜMÜNÜZÜ UYGUN ORTAMDA SAKLAYIN

Her ne kadar önemsiz gibi gözükse de parfümün saklandığı ortam, kalıcılığını etkileyen unsurlar arasında. Parfümü bol gün ışığına, ısıya ve neme maruz bırakmamalısınız. Bu etkenler, parfümün kalıcılığını azaltıp yapısal bozulmalara yol açabilir.

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