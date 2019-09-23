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Paris Belediye Başkanı'ndan "Avrupa'nın kirli adamı" benzetmesine cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo: - "Herkes üzerine düşeni yapmalı. Her Parislinin yanına bir çöpçü veremeyiz, bu mümkün değil. Bu eğitim sorunudur"

PARİS (AA) - Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, başkentte eleştirilere neden olan çevre kirliliğine ilişkin, halkın da sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaparak "Her Parislinin yanına bir çöpçü veremeyiz." dedi.

Hidalgo, France Inter radyosunda katıldığı bir programda, İngiliz The Guardian gazetesinin Paris hakkında yaptığı "Avrupa'nın kirli adamı" benzetmesine cevap verdi.

Şehirdeki kirliliğin yalnızca belediyenin sorumluluğunda olmadığına işaret eden Hidalgo, kendisinin de bu durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Hidalgo, kentin temizliği için 600 milyon avro bütçe ayrıldığını anımsatarak "Herkes üzerine düşeni yapmalı. Her Parislinin yanına bir çöpçü veremeyiz, bu mümkün değil. Bu eğitim sorunudur." diye konuştu.

The Guardian gazetesinin "Romantizm şehri Paris 'Avrupa'nın kirli adamı' olmanın üzüntüsünü yaşıyor" başlıklı haberinde, şehrin, kirli bir kente dönüştüğünü, hatta sakinleri tarafından "Paris çöp bidonu (Paris poubelle)" olarak adlandırıldığını yazmıştı.

Bu arada Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) yaptığı anket, gelecek yıl martta yapılacak yerel seçimlerde seçmenlerin yüzde 69'unun, adayların caddelerdeki temizlik konusundaki vaatlerini dikkate aldığını ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Kirlilik Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo

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