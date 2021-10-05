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  4. Paris Moda Haftası'nda tartışma yaratan olay! Givenchy'nin kolyesi idam ipine benzetildi

Paris Moda Haftası'nda tartışma yaratan olay! Givenchy'nin kolyesi idam ipine benzetildi

05.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Moda Haftası'nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy görücüye çıkardığı yeni kolyesiyle tartışmaların odağında yer aldı. Eleştirenler tarafından idam ipini andırdığı söylenen kolye hakkında intiharı çağrıştırdığı yorumları yapıldı.

Paris Moda Haftası'nda tartışma yaratan olay! Givenchy'nin kolyesi idam ipine benzetildi

Givenchy'nin idam ipini andıran kolyesi tartışmalara neden oldu. Fransız moda evi, köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için eleştirilen tasarımın şiddet karşıtlığını ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiğini açıkladı ancak kesilmiş bir idam ipini andıran kolyeye köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için tepki yağdı.

''DÜŞÜNCESİZLİK''

Londra Üniversitesi medya profesörü Angela McRobbie, Guardian'a kolyenin tasarımcıların yardım çığlığı olup olmadığına karar veremediğini söyleyerek, ''Şok etme arzusu veya mutlak düşüncesizlik göz önüne alındığında burada ne söyleyeceğimden emin değilim'' dedi.

Burberry, 2019'da cellat ipi olan bir kapüşonlu sweatshirt çıkardığında benzer eleştiriler görmüştü.

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