HABER

Paris'te 700 çocuk geceyi sokakta geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Paris'te 700 çocuk geceyi sokakta geçiriyor

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 700 çocuğun ailesiyle sokakta yaşadığı ortaya çıktı.

Ülkede faaliyet gösteren 12 dernekten yapılan yazılı açıklamada, hükümetten, sokakta yaşamak zorunda kalanların yerleştirilmesi için acil şekilde barınma merkezi açması talep edildi.

Açıklamada, Paris ve çevresinde 700 çocuğun ailesiyle sokakta yaşadığı ve 18 yaşından küçük 20 bin çocuğun geçici yerlerde kaldığı belirtilerek, bu durumun Fransa'ya yakışmadığı vurgulandı.

Sokakta kalan evsizlere ilişkin çalışmalar yapan "Collectif des morts de la rue" derneğine göre, yıl başından bu yana 8 çocuk sokakta yaşamını yitirdi.

Geçen yıl sokakta yaşayan 18 kişi, çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmişti.

Paris Belediyesinin geçen sene yaptığı çalışmada, 3 bine yakın kişinin sokakta yaşamak zorunda kaldığı tespit edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Kazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ve kızından yalanlamaKazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ve kızından yalanlama
Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladıTel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Fransa paris

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve Bahar Kurt'a tahliye!

Grup Yorum üyelerine tahliye!

Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

Başörtülü öğretmene dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.