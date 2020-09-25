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Paris’te cami yakınında çatışma: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te cami yakınında iki grup arasında çatışma çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te cami yakınında iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi bıçakla yaralandı.
Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırının ardından başkent Paris’e bağlı Ivry-Sur-Seine bölgesinde bulunan bir cami yakınında iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, 10 kişilik erkek grubunun olaya karıştığını aktardı. Olay yerine çok sayıda terörle mücadele ekibi sevk edildi.
Çevrede bulunan bir kişi olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ofisimdeydim ve dışarıdan çığlık sesleri duydum. Pencereden dışarı baktığımda yerde yatan ve yüzünden yaralanmış bir kadın gördüm” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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