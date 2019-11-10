Paris'te İslam karşıtı açıklamalar ve saldırılar protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi son haftalarda yapılan İslam karşıtı açıklamalar ve saldırıları protesto etti.

Birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garından toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na yürüdü.

Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklamalar ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

Fransız siyasetçilerin Müslümanları ve İslam'ı hedef alan açıklamalarına ve saldırılara tepki gösteren göstericiler, "Başörtülü Müslüman kadınlar ile dayanışma" sloganları attı ve "Irkçılığa son", "Müslümanlara karşı ayrımcılığa son", "İslamofobiye son", "Müslümanlara karşı şiddete hayır" ve "Başörtüsü siyasi sembol değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Müslüman kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI milletvekili Eric Coquerel, Senatör Esther Benbassa, sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve İnsan Hakları Ligi (LDH) yetkilileri ve birçok gazeteci katıldı.