HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 23:45 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Polis, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanı’nda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyurmuş, şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğunu belirtmişti.

Yetkililer, 18 yaşında ve Pakistan asıllı olduğu öğrenilen saldırganın yakalandıktan hemen sonra suçunu itiraf ettiğini aktarırken, saldırgan ile metroda konuşan 33 yaşındaki bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonrası polis, 18 yaşındaki saldırgan ile aynı dairede yaşadığına inanılan 5 kişinin daha gözaltına alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Henüz yeterince bilgi yok" ifadelerini kullandı. Bakan Darmanin, olayı terör saldırı olarak nitelendirirken, saldırganın 1 ay önce henüz reşit değilken tornavida taşımaktan gözaltına alındığını açıkladı. Darmanin, saldırganın henüz terör bağlantısının saptanmadığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Köpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirttiKöpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirtti
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
En Çok Okunan Haberler
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
Mersin'de otomobil çatıya düştü, sürücü yaralandı
Otomobil evin çatısına düştü!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Elbistan Kaymakamlığı'ndan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Kaymakamlık'tan açıklama
Köpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirtti
Köpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirtti
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Giriş-çıkış kapatıldı! Karantina kararı
Muğla'daki feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
Feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.