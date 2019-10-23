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Park alanı ilan edilen araziye alıcı çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında yeşil alan ilan edilen Beşiktaş'taki 144 milyon TL muhammen bedeli olan arazi için yapılan ihalede alıcı çıkmayınca dosya, Emlak Müdürlüğüne iade edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye alıcı çıkmadı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan araziler için Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkıldı.

Komisyon Başkanlığını İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı ihaleye teklif veren çıkmayınca dosya yeni plan değişikliğini değerlendirmek üzere Emlak Müdürlüğüne iade edildi.

Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, Yeşilçimen Caddesi civarında yer alıyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen İBB ekim ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu ile Dikilitaş'taki arazi, yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partililerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı ilan edilmişti.

AK Partili İBB meclis üyeleri tarafından bu ayki meclis toplantısında yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi yeşil alan edilmişti. Alınan meclis kararlarının ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından henüz imzalanmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
arsa satışı Beşiktaş Dikilitaş İBB

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