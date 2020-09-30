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Park halindeki araca çarpan cip yan yattı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 23:07 | Son Güncelleme

Kadıköy’de seyir halindeki araç park halindeki bir araca çarpıp yan yattı.

Kadıköy’de seyir halindeki araç park halindeki bir araca çarpıp yan yattı. Yan yatan aracın sürücü hafif yaralandı.
Akşam saatlerinde Kadıköy İnönü Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında İrem Çağın hakimiyetindeki 34 UD 8827 plakalı Daihatsu marka araç, iddiaya göre, seyir halindeki bir başka aracın sıkıştırması sonu park halinde bulunan 34 TL 4443 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan araç, birkaç metre sürüklendikten sonra durdu. Araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Çağın, olay yerine sevk edilen 112 ambulans ilkyardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya tanık olan Ahmet Tanış, “Işıklardan geliyordum, hanımefendi normal yolunda gidiyordu sağdaki araç sıkıştırdı, çarpınca döndü zaten araba. Bayanın hiçbir suçu yok o araba da hiç durmadı, devam etti gitti. Bende o an mecburen durdum, plakayı o anki panikle alamadım" diye konuştu.

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