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Park halindeki aracının içinde ölü bulundu

19.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi park halindeki kamyonetinin içinde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi Havza-Amasya karayolu kenarında meydana geldi.

Samsun’da bir kişi park halindeki kamyonetinin içinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi Havza-Amasya karayolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinin Göl Mahallesi’nde demir doğrama atölyesi sahibi 51 yaşındaki Nurettin Avcı yol kenarında park halindeki kamyonetinin içindeki şoför koltuğunda hareketsiz halde fark edildi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Nurettin Avcı’nın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Avcı’nın cesedi otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Nurettin Avcı’nın zaman zaman Amasya’nın Merzifon ilçesine gidip buradan malzeme alarak Vezirköprü’ye döndüğü ve herhangi bir sağlık sorununun da bulunmadığı öğrenildi. Avcı’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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