Park halindeki araçtan FETÖ şüphelisi çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta yapılan kontrolde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, park halindeki araçta bulunan kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Yapılan kontrolde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi H.K. ile göçmen kaçakçılığı ve basit yaralama suçlarından kaydı bulunan T.Z, D.G. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden H.K. ve T.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

