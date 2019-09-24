Park halindeki otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa’da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde yaşandı. Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



