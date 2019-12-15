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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 01:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, park halinde bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, park halinde bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün park ettiği otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobili fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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