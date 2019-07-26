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Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki 59 EG 738 plakalı motosiklet, Muratlı Caddesi'nde park halindeki 59 AAS 077 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.Ç. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza Motosiklet Tekirdağ yaralı

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