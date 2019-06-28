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Park halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, gece yarısı park halindeki TIR'a ateş açan ve polis tarafından yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Park halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, gece yarısı park halindeki TIR'a ateş açan ve polis tarafından yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen hafta Pazar günü Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Şimşek'e ait park halindeki 02 BG 542 plakalı TIR'a kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen polis yaptığı incelemede TIR'a tabancayla 10 el ateş edildiğini belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ateş eden şüphelilerin A.B ve A.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Park halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandıPark halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandıPark halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

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