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  4. Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

08.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu Tophane’de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Emlakçı Celal K.'nın (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin’in (50) oğlu park yeri yüzünden kavga etti. Marketin önüne gelen Celal K., Şahin'in oğluna kafa atıp kendisine de kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Şahin hayatını kaybederken, olayla alakasız bir kişi de bacağından yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansırken, katil zanlısı polis tarafından olay yerinde yakalandı. İşte detaylar...

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Celal K.‘nin (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin’in (50) oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K., aracıyla marketin önüne geldi. Aracından inen Celal K., Mehmet Şahin’in oğluna “Sen mi dövdün benim oğlumu” dedikten sonra kafa attı.

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SİLAHINI ÇEKİP KURŞUN YAĞDIRDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.’ya saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin’i vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı. Olayla bir ilgisi bulunmayan M.Ş.Ş. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği adam güçlükle zapt edilirken, dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

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KURTARILAMADI

Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin’in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu öğrenildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Celal K.’nın suçunu itiraf ederek, araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiğini ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi sonrasında “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Celal K., adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan Mehmet Şahin’in cenazesi, Piyalepaşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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