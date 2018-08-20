Park kavgasında, sopa darbeleriyle ağır yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Anıl E. (23) ile Müfit B. (54) arasında araç parkı anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Anıl E., elindeki sopayı alan Müfit B.'nin darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Murtaza Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl E. ve Müfit B. otomobillerini park edecekleri yer yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Anıl E. otomobilinin bagajından aldığı sopayla Müfit B.'ye saldırdı. Müfit B., arbede sırasında Anıl E.'nin elindeki sopayı aldı. Bu kez Mufit B., sopayla Anıl E.'ye vurmaya başladı. Anıl E., başına aldığı darbeyle bayılırken, Mufit B. kaçtı. Çevredekiler, 112 Acil'e ve polise haber verdi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Anıl E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anıl E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Müfit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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