Parkeleri kusursuz bir şekilde parlatıyor! Üstelik bu malzeme herkesin evinde var

Sosyal medyada temizlik tüyoları paylaşan fenomenlerin de sıklıkla kullandığı ve "Bunu neden daha önce denemedim?" diyeceğiniz o mucizevi malzeme: Beyaz sirke ve zeytinyağı karışımı.

Evet, yanlış duymadınız. Genellikle salatalarda kullandığımız bu ikili, bir araya geldiğinde ahşap ve laminat yüzeyler için adeta bir gençlik iksiri görevi görüyor. Sirke yüzeyi derinlemesine temizleyip dezenfekte ederken, zeytinyağı ise kuruyan ahşabı besleyerek göz alıcı bir parlaklık kazandırıyor.

ADIM ADIM AYNA GİBİ PARLAYAN PARKELERİN SIRRI

Peki, bu mucizevi formül parkelere nasıl uygulanır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kimyasaldan uzak o formül:

Tozları Uçurun: İşleme başlamadan önce parkelerinizi elektrik süpürgesiyle iyice süpürün. Yüzeyde kalan tozlar, silme esnasında çamurlaşarak çiziklere neden olabilir.

Sihirli Karışımı Hazırlayın: Geniş bir temizlik kovasına ılık su doldurun. İçerisine yarım çay bardağı beyaz sirke ve sadece 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. (Zeytinyağını fazla kaçırmamaya dikkat edin, aksi takdirde zemin kayganlaşabilir).

Doğru Bezi Seçin: Temizlikte mutlaka yumuşak dokulu bir mikrofiber bez veya mop kullanın. Sert fırçalar parkenin cilasını çizebilir.

Sıkın ve Silin: Bezinizi hazırladığınız suda ıslattıktan sonra iyice sıkın. Unutmayın, parkelerin en büyük düşmanı aşırı sudur. Nemli bezle parkelerinizi silin.

Altın Dokunuş (Kurulama): Silme işlemi bittikten sonra temiz ve kuru bir mikrofiber bezle parkelerin üzerinden geçerek kurulayın. Bu adım, zeminde su lekesi kalmasını önleyecek ve parlaklığı ikiye katlayacaktır.

ALTERNATİF ARAYANLARA: ARAP SABUNU ETKİSİ

Evinizde zeytinyağı yoksa ya da kokusundan hoşlanmıyorsanız, anneannelerimizin vazgeçilmezi olan Arap sabunu da harika bir alternatiftir. Ilık su dolu kovanın içerisine ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı Arap sabunu, parkelerinizi parlatırken aynı zamanda evinizde mis gibi temizlik kokusunun yayılmasını sağlayacaktır.