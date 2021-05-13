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Parkta bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

13.05.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. hayatını kaybetti.

Parkta bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Arnavutköy, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken yaralanan Sait Ç. ve ağabeyi ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları da hastaneye akın etti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastane çevresinde sinir krizi geçiren yakınları yatıştırmak için yoğun çaba sarf edilirken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı. (DHA)

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