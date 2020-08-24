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Parkta dehşet anları! Kimseyi umursamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 18:19 | Son Güncelleme

Antalya'daki parkta bir erkeğin genç bir kadını yere yatırarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Parkta dehşet anları! Kimseyi umursamadı

Olay, saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Mahallesi 2272 sokak içerisinde yer alan bir parkta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, pakta bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

'BAĞIRMA' DİYEREK DARP ETTİ

Yerdeki kadın kendisine vuran kişiye bağırırken, adamın da 'bağırma' diyerek darp etmeye devam ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çevredeki vatandaşların polise haber verdiği ancak ekipler gelmeden erkek ve darp ettiği kadının birlikte olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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