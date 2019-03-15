Parkta oynarken bulduğu parayı polise teslim etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 yaşındaki Ebrar Dağ, arkadaşlarıyla oynadığı parkta bulduğu 200 lirayı polise teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Dağ, arkadaşlarıyla oynadığı parkta bulduğu 200 lirayı polise teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören Dağ'ı makamında ağırlayan Kayseri Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, örnek davranışından dolayı öğrenciyi kutlayarak tablet bilgisayar hediye etti.

Dağ, parayı bulduğunda çok heyecanlandığını ve polise teslim ettiği sırada ağladığını söyledi.

Ekinci'nin neden ağladığını sorması üzerine Dağ, "Nasıl zor şartlarda kazanıldığını düşündüm, bir ihtiyacını gidermek için kullanacağı sırada parasının yok olmasına üzüldüm, onun için duygulandım." yanıtını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci de Dağ'ın anne, babası ve öğretmenlerine ahlaklı bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkür etti.

