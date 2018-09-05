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Parkta ulu orta seks rezaleti! Kim olduğu ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir parkta cinsel ilişkiye giren çiftin kim oldukları ortaya çıktı.

Dünya çapında bir rezalete yol açan parkta cinsel ilişkiye girenlerin kim olduğu, ortaya çıktı.

Parktaki rezalet!

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İki çocuk annesi Joanne Louise Smith, parktaki utanç verici anlardan sonra sarhoş araç kullanırken yakalandı ve ehliyetine el konuldu.
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40 yaşındaki Smith, parkta kendisini görüp ilişkiyi engelleyen kızgın ailelerle de yüzleştirildi.
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Peki Ağustos ayında neler olmuştu? İngiltere'nin Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girmişti.
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Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu.
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Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu.
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Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum.
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Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" dedi.
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Polis gelmeyince parka çocuğunu getiren bir baba harekete geçti.
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Çiftin yanına koşarak gitti ve...
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Erkeğe bir tokat patlattı.
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Utanmaz çift hemen toparlanmaya çalıştı.
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Baba etraftaki insanları göstererek peş peş iki tokat daha attı.
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Pazar günü öğleden sonra çekilen video kaydı, İngiltere'de büyük ses getirdi.
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park ingiltere cinsel ilişki

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