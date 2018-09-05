Parkta ulu orta seks rezaleti! Kim olduğu ortaya çıktı

Dünya çapında bir rezalete yol açan parkta cinsel ilişkiye girenlerin kim olduğu, ortaya çıktı.

40 yaşındaki Smith, parkta kendisini görüp ilişkiyi engelleyen kızgın ailelerle de yüzleştirildi.

Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu.

Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu.

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Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum.