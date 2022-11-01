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  4. Parmağı kapı kolunun demir parçasına sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Parmağı kapı kolunun demir parçasına sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

01.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde evde oynadığı sırada bulduğu kapı kolunun demir parçasına orta parmağı sıkışan 5 yaşındaki minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Parmağı kapı kolunun demir parçasına sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Tatvan’da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki minik kız, evinde oyun oynadığı sırada bulduğu kapı kolunun demir parçasına parmağını sıkıştırdı.

Parmağı sıkışan minik kızın kısa sürede şişen parmağını gören ailesi panik halinde kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti.

Hastanede uygun ekipman olmadığından dolayı Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkudan ağlayan minik kızın parmağını uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Parmağı demir parçasından kurtarılan küçük kız, ailesi ile birlikte itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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