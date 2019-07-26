'Parmak bebek' hayata tutundu

Anne Sevgi Demir Kaya, "Bebeğim erken doğdu. Onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor" dedi.

Sivas'ta oturan Sevgi Demir Kaya (29), üç yıl önce markette çalışan Mevlüt Kaya ile evlendi. 3 yılın ardından hamile kalan Kaya, kontrole gittiğinde erken doğum riski bulunduğunu öğrendi. Kaya, hamileliğinin 5'inci ayında rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Sevgi Demir Kaya'nın 13 Temmuz'da doğması gereken erkek bebeği 30 Mart'ta sezaryenle alındı. 670 gram doğan ve parmak bebek olarak dünyaya gelen Niyazi Miraç, hastanenin Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yaşaması mucize olarak görünen ve annesinin sütüyle beslenen, doktorlar ile hemşirelerin yakından ilgilendiği Niyazi Miraç bebek hayata tutundu. Niyazi Miraç bebek 120 günde 1 kilo 900 gram ağırlığına ulaştı. Anne Sevgi Demir Kaya da kuvöz de hayata tutunan bebeğinin yanından hiç ayrılmıyor.