HABER

"Parmak bebek" yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta 670 gram doğan ve tedavisinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan bebek, sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 670 gram olarak dünyaya gelen bebek, yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşarak yaşama tutundu.

Sivas'ta yaşayan Sevgi (29) ve Mevlüt Kaya çiftinin yaklaşık 4 ay önce erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi.

Ailesinin Niyazi Miraç adını koyduğu 670 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvözde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşama tutunan Niyazi Miraç bebek, sağlığına kavuştu.

Bebeğinin yanından hiç ayrılmayan anne Sevgi Demir Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeğinin 16 hafta erken doğduğunu anlatan anne Kaya, şunları kaydetti:

"670 gram doğdu. Çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Onu incitmekten, ona dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum, onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum o benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz."

Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç da "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Annesi her 3 saatte bir gelip görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz." dedi.

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Migren Türkiye’nin başını ağrıtıyorMigren Türkiye’nin başını ağrıtıyor
7 organına yayılan kanserden kurtuldu7 organına yayılan kanserden kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Üniversitesi Parmak bebek prematüre Sivas

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.