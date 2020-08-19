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Parmak emme neden zararlıdır? Parmak emme alışkanlığını engellemek için...

Betül Songur Betül Songur
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeklerin dünyayı keşfetmek için kullandıkları ağızları, özellikle diş çıkarma döneminde parmak emme alışkanlığının kalıcı olmasıyla devam edebilir. Doğal içgüdü olarak başlayan bu davranış hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, emzik yada parmak emmenin hayatın ilk birkaç yılı için normal karşılanabileceğini söylerken, alışkanlığın 5 yaşından sonra devam etmesi halinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi ile ilgili bazı sorunları işaret ettiğine dikkat çekti.

Parmak emme neden zararlıdır? Parmak emme alışkanlığını engellemek için...

Doğru zamanda parmak emme alışkanlığını veya emzik kullanımını kesmek gerekir. Aksi takdirde istenmeyen bazı zararları olabilmektedir.

OLASI YAN ETKİLER

Bu alışkanlığın hem çocuğu hem de ebeveynleri için ana faydalarından biri, hem daha kolay sakinleşmelerine hem de uykuya dalmalarına yardımcı olmasıdır. Fakat diş gelişimi başlamadan önce bu alışkanlık sonlanmadığında dişler çapraşık çıkabilir ve ilerde ortodonti tedavi ihtiyacı doğabilir

Eğer çocuğunuz tüm süt dişlerini çıkardıktan sonra hala başparmağını veya emziğini emiyorsa, orta kulak enfeksiyonuna da yakalanma ihtimali ortaya çıkar.

Dt. Pertev Kökdemir, aşırı başparmak emmenin diğer uzun vade etkilerini şöyle sıraladı.

  • Çenenin ileride veya geride konumlanması

  • Damak kısmının aşırı çukurlaşması

  • Çenenin konuşmaya olumsuz etkileyecek şekilde konumlanması,

  • Zararlı bakteri veya virüslerin sürekli ağız ile teması

  • Baş parmaklarında çirkin veya çarpık görünüme ilaveten baş parmak derisinde cilt rahatsızlıkları

En önemli şey, bırakma sürecinde çocuğunuza destek olmanız ve teşvik etmenizdir. Böylelikle öz saygılarını kazanarak daha rahat ve kısa sürede bu alışkanlığı bırakmalarını sağlayabilirsiniz


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