Parmak emme neden zararlıdır? Parmak emme alışkanlığını engellemek için...

Doğru zamanda parmak emme alışkanlığını veya emzik kullanımını kesmek gerekir. Aksi takdirde istenmeyen bazı zararları olabilmektedir.

OLASI YAN ETKİLER

Bu alışkanlığın hem çocuğu hem de ebeveynleri için ana faydalarından biri, hem daha kolay sakinleşmelerine hem de uykuya dalmalarına yardımcı olmasıdır. Fakat diş gelişimi başlamadan önce bu alışkanlık sonlanmadığında dişler çapraşık çıkabilir ve ilerde ortodonti tedavi ihtiyacı doğabilir

Eğer çocuğunuz tüm süt dişlerini çıkardıktan sonra hala başparmağını veya emziğini emiyorsa, orta kulak enfeksiyonuna da yakalanma ihtimali ortaya çıkar.

Dt. Pertev Kökdemir, aşırı başparmak emmenin diğer uzun vade etkilerini şöyle sıraladı.

Çenenin ileride veya geride konumlanması

Damak kısmının aşırı çukurlaşması

Çenenin konuşmaya olumsuz etkileyecek şekilde konumlanması,

Zararlı bakteri veya virüslerin sürekli ağız ile teması

Baş parmaklarında çirkin veya çarpık görünüme ilaveten baş parmak derisinde cilt rahatsızlıkları

En önemli şey, bırakma sürecinde çocuğunuza destek olmanız ve teşvik etmenizdir. Böylelikle öz saygılarını kazanarak daha rahat ve kısa sürede bu alışkanlığı bırakmalarını sağlayabilirsiniz



