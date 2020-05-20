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  4. Parmak ninjaların dövüş anları aksiyon filmlerine taş çıkardı

Parmak ninjaların dövüş anları aksiyon filmlerine taş çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 17:56 | Son Güncelleme

Parmak ninjaların dövüşü muhteşem anlara sahne olurken, görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Yaklaşık bir buçuk dakika boyunca dövüşen parmak ninjaların o anlardaki heyecanı aksiyon filmlerine taş çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük beğeni topladı.

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