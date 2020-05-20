Parmak ninjaların dövüş anları aksiyon filmlerine taş çıkardı

Yakla\u015f\u0131k bir bu\u00e7uk dakika boyunca d\u00f6v\u00fc\u015fen parmak ninjalar\u0131n o anlardaki heyecan\u0131 aksiyon filmlerine ta\u015f \u00e7\u0131kard\u0131.\nSosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Halk ona '\u015feytan mantas\u0131' diyor! B\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiG\u00f6r\u00fcnt\u00fclere tepki ya\u011fd\u0131! "Bu nas\u0131l baba?"Fare yeti\u015ftirmeleri i\u00e7in \u00e7ift\u00e7ilere te\u015fvik \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131