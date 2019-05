Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da Braille alfabesi öğrenen görme engelliler, ramazanda mukabeleyi parmak uçlarıyla takip ediyor.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik "Braille Alfabesi" ile Kur'an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki engelli koordinasyon merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi öğrenen yaklaşık 20 görme engeli, ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor.

Parmak uçlarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okuyan engelliler, ramazan ayı içerisinde 2 kez hatim etmeyi hedefliyor.

İl Müftülüğü görevlisi Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir süre önce hayata geçirilen projeyle Braille alfabesiyle görme engellilerin Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğretmeye başladıklarını söyledi.

Braille alfabesi öğrenmenin çok zor ve büyük çaba gerektirdiğini belirten Akbaş, görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini dile getirerek, "Görme engelli kardeşlerimiz burada Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Çok iyi hissetmeleri gerekiyor. Bunun yanında his kaybı olmaması gerekiyor. Her şey parmaklarının ucunda. Hiç kimse ben öğrenemem yapamam demesin Allah şükürler olsun, burada her yaştan öğrencimiz var. Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de birlikte Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğreniyorlar." diye konuştu.