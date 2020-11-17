Parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu parsel sorgulama ekranı - Tapu ve parsel sorgulama

Parsel sorgu tapu doğrulama ve sahip olunan arsanın tüm bilgilerine ulaşmak açısından önem taşır. Özellikle arsa / arazi sahiplerinin ihtiyaç duyduğu bu bilgi için artık harita kadastro ve imar birimlerine başvurmaya, belediyelere giderek bilgi almaya gerek kalmadı. Siz de Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi sayesinde online olarak dilediğiniz zaman sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet Üzerinden Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet şifresine sahipseniz, istediğiniz zaman mobil uygulama ya da TKGM resmi web sitesi üzerinden parsel sorgu ekranını kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne kayıt olmak gereklidir. Sisteme kayıt yaptırmayan vatandaşlar ise E-Devlet üzerinden sorgu yapamaz. Bu sebeple öncelikle TAKBİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ile kayıt olmanız gereklidir. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numarası ve E- Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra e-Hizmetler alanından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumu seçilmelidir. Bu alana geldikten sonra yine "tapu bilgileri sorgulama" bölümünün seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra açılan ekranda yer alan harita servisi aracılığı ile siz de istediğiniz sorgu işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tapu Parsel Sorgulama Ekranı ile Parsel Sorgusu E-devlet uygulamasının yanı sıra parsel sorgu harita yardımıyla da yapılabilir. Resmî web sitesine giriş yapıldıktan sonra sitede yer alan 11 maddeli kullanım talimatlarına onay verilmesi gerekir. Eğer kullanım talimatlarına onay verilmez ise harita alanı da kullanıma açılmaz. Resmi web sitesindeki talimatlara onay verdiğinizde parsel sorgu ekranı açılır. Bu alanda arsa ya da arazinizin yer aldığı konumu, alanı, ulaşım bağlantılarını ve coğrafi lokasyonunu görebilirsiniz. Açılan sayfada koordinat bilgileri ile coğrafi özellikleri; il, ilçe, ada ve parsel bilgileriyle de idarî bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bunların dışında dilerseniz haritanın üst kısmında yer alan " i " sekmesi ile haritadan sorgulama butonunu aktif hale getirebilir ve böylece harita üzerinden de parsel sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Parsel sorgulama işleminiz için " i " ifadesine tıkladığınızda harita üzerinde parseliniz daha yakından görünecektir. Birkaç saniye daha beklediğinizde parselin sınırları görünecektir. Ayrıca parsel numarası ile ada numarası gibi ekstra bilgiler de ekranınıza yansır.

TKGM parsel sorgulama işlemini harita üzerinden yaparken analiz kısmını kullanabilirsiniz. İstediğiniz bölge için belirlediğiniz yıllara göre ana taşınmaz satış, bağımsız bölüm satış, bağımsız bölüm ipotekli satış ile ana taşınmaz ipotekli satış, alım satım yoğunlukları değerlendirme gibi pek çok bilgiye de ulaşım sağlanabilmektedir. Ekranınızda yer alan parselinizi görüntüledikten sonra menü çubuğundaki üç nokta (...) butonuna tıklarsanız, koordinat listesi alanına erişebilirsiniz. Bu alanda kenar uzunlukları sekmesi aracılığı ile tapusuna sahip olduğunuz arsanızın sınır çizgilerini ölçebilirsiniz. Metraj cinsinden verilen ölçümlerde daha detaylı bilgi isterseniz yine "harita göster" sekmesine tıklayabilirsiniz. Arazi Sınırlarını Fiziksel Olarak Tespit Etme Tapulu arsa veya arazinizin fiziksel sınırlarını tespit edebilmek için akıllı telefonunuzun GPS (küresel konumlandırma) ayarlarından yardım alabilirsiniz. Bu özellik tıpkı bir kadastro görevlisi gibi çalışır ve küçük hatalar yapsa da arsanızın fiziksel sınırlarını tespit eder. Bunun için öncelikle parsel sorgulama sayfasından aldığınız arsanızın sınır uçlarına ait enlem ve boylam bilgilerini bir yere not etmeniz gerekir. Daha sonra akıllı telefonunuza, arsanızın yer aldığı bölgenin haritasını indirebilir ya da başka bir uygulama aracılığı ile çevrimdışı çalıştırabilirsiniz.

Bu konuda en iyi uygulama Google Haritalar olduğundan bu uygulama sayesinde arama yapabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şöyledir; Google Haritalar uygulamasında yer alan adres arama kısmına arsanızın enlem ve boylam bilgilerinden oluşan coğrafi koordinatlarını girin. Hemen sonrasında arattığınız koordinatın işaretlendiğini görebilirsiniz. Harita ekranında görülen mavi nokta ile kırmızı noktanın üst üste geldiği alan parselinizin yaklaşık olarak sınırlarını gösterir. İmar Sorgulama Ekranı İle Parsel Sorgulama Arsanıza ait parsel sorgulaması için İmar Sorgulama adresini de kullanabilirsiniz. Bunun için “İmarsorgula” isimli siteye giriş yapmanız gerekmektedir. Açılan ekranda “parsel sorgula” butonuna tıkladığınızda, sistem sizi otomatik olarak TKGM ada parsel sorgulama altyapısının olduğu bölüme aktarır. Bu alanda parselinize ait tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. İmar sorgulama adresinizde ayrıca taşınmaz varlığınızın imar durumunu öğrenebilir, hem ada sorgulama hem de parsel sorgu işlemlerinizi aynı platform üzerinden görüntüleyebilirsiniz.