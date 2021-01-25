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Parti kongreleri neden tartışılıyor, Covid döneminde nasıl yapılabiliyor?

25.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Parti kongreleri neden tartışılıyor, Covid döneminde nasıl yapılabiliyor?

AKP, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği il kongrelerini toplu olarak gerçekleştiriyor. Bazı kongrelerde ortaya çıkan görüntüler ise kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, görüntüler nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında stadyumlarda müsabakaların seyircisiz oynanması gibi sınırlamaları gündeme getiriyor. Parti kongrelerini yasak kapsamı dışında tutan karar, 2 Ekim 2020'de İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

AKP, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği il kongrelerini toplu olarak gerçekleştiriyor. Bazı kongrelerde ortaya çıkan görüntüler ise kamuoyunda tartışma yarattı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, görüntüler nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında stadyumlarda müsabakaların seyircisiz oynanması gibi sınırlamaları gündeme getiriyor.

Parti kongrelerini yasak kapsamı dışında tutan karar, 2 Ekim 2020'de İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

İstanbul Barosu'nun kongre düzenlemek için yaptığı başvuruda karar yetkisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu'na bırakılmıştı.

İstanbul Barosu'nun İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararını mahkemeye taşımasına karşın; sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları gibi kurumlar tarafından yapılacak etkinlikler yasak kapsamında tutuldu.

YSK, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca olmadığına karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Adem Sözüer, kararı eleştirdi.

https://twitter.com/AdemSozuer/status/1312156241162956800?s=20

Gelecek Partisi'nin de geçtiğimiz haftalarda yaptığı kongrelerde de kalabalık salon görüntüleri dikkat çekmişti.

AKP kongrelerinden ajanslara yansıyan görüntülerde, birçok noktada sosyal mesafe önlemine uyulmadığı görülüyor.

https://twitter.com/AkGencAdapazari/status/1351930063743283204?s=20

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da ortaya çıkan görüntüleri paylaşarak, "AKP'ye yasak olmadığını" savunmuştu.

https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1351208718755635202?s=20

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık 2020 tarihli genelgesine göre ise**;**

Cenaze namazları, vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınabiliyor.

Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenebiliyor.

AVM ve semt pazarları için müşteri sayısı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile belirleniyor.

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