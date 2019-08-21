"Parti kuranlar büyük hata yapar"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den geçmiş dönemde ayrılarak parti kuranlarla ilgili, "Bu arkadaşlar, parti kuracaklarmış' dendiği zaman şahıslarını seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Partiden ayrılan Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gitti parti kurdu. Şu gitti, bu gitti, hiç birisine millet selam bile vermedi. Partilerini kapattılar." dedi.

Çeşitli ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Arınç, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan'ı tebrik etti. Gürkan tarafından Arınç'a kılıç ve Malatya kayısısı hediye edildi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden ve burada gazetecilere açıklamada bulunan Arınç, partisinin 9 milyon üyesi olduğunu ve böyle bir partinin hiçbir şeyden çekinmeyeceğini ve hiçbir seçimden korkmayacağını belirtti.

Arınç, partideki ayrılıklara müsaade etmeyeceklerini, liderlerinin Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin ise AK Parti olacağını ifade ederek şöyle konuştu: