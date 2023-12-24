Partisinin atmadığı imzayı CHP'li Milletvekili Gürsel Erol attı: "Yalnızca terör örgütünün bu eylemlerini kınayarak sonuç alınmaz"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.

"TERÖR MESELESİ ÇÖZÜLEMEDİ, DERİNLEŞTİ"

Türkiye'nin üniter yapısını ve devletin varlığını korumak için gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin şehit olmasını "siyasi propaganda" haline getirmenin asla doğru olmadığını belirten Erol, "40 yıllık terörle mücadelemizin 22 yıllık sürecinde tek başına iktidar olan AKP iktidarında terör meselesi ne yazık ki yanlış politikalardan dolayı çözülememiş hatta bu mesele derinleşmiştir." görüşünü paylaştı.

"YALNIZCA İMZA İSTEYEREK OLMAMALI"

DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini ve yargılandığını anımsatan Erol, şunları kaydetti:

"Bu sürecin sonunda terör sorunu ortadan kalkmaya yüz tutmuş, terör örgütü ise dağılma noktasına gelmiştir. Hal böyle iken bugün yeniden terör örgütünün eylem yapabilir hale gelmesinin nedenleri ciddiyetle düşünülmelidir. AKP hükümeti, terör örgütünü nasıl bitirecekse ihtiyaç duyduğu desteği bildiriye yalnızca imza atılmasını isteyerek değil çözüm önerisini getirerek açıklamalıdır.

CHP İMZA ATMAMIŞTI... "BEN İMZA ATIYORUM"

Ocaklara ateş düşerken, analar, babalar evlat acısı yaşarken, doğmamış çocuklar yetim kalırken siyaset yalnızca terör örgütünün bu eylemlerini kınayarak, acıları politik malzeme haline getirerek sonuç alamaz. Bu gerçeklere rağmen Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin."

(AA)





