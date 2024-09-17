Partnerinin ve kendisinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! Yatak odası itirafı sosyal medyada çok konuşuldu: "Bu çılgınlık"

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Chantel Billy, TikTok'tan yatak odasına dair samimi bir itirafta bulundu. Uyku alışkanlıklarını ve gece rutinlerini anlatan Billy, kendisi ve partnerinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi. Her gece eşinin yatak odasında buluştuklarını dile getiren Billy, "Eşim ve ben aynı yatak odasını paylaşmıyoruz. Her akşam saat 7.30'da onun odasında buluşuyoruz ve bize bir fincan çay yapıyor ve televizyon programımızın bir bölümünü izliyoruz. Sonra yollarımızı ayırırız ve ikimiz de iyi bir gece uykusu çekeriz. Birbirimizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Billy'in sosyal medyadna yaptığı paylaşımı 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarından da karmaşık tepkiler topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir aşk beni asla bulmasın. Onlar sadece ev arkadaşı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu çılgınlık" yorumunu yaptı.