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    4. Partnerinin ve kendisinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! Yatak odası itirafı sosyal medyada çok konuşuldu: "Bu çılgınlık"

    Partnerinin ve kendisinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! Yatak odası itirafı sosyal medyada çok konuşuldu: "Bu çılgınlık"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 11:51
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    Melbourne'den 27 yaşındaki Chantel Billy, kendisi ve partnerinin ayrı yataklarda uyuduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklayınca bir anda viral oldu. Sevgilisi ve kendisinin ayrı yatak odalarını paylaştığını dile getiren fenomen ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar uygulamayı mantıklı bulurken bazıları ise işlevsel olmadığını dile getirdi.

    Partnerinin ve kendisinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! Yatak odası itirafı sosyal medyada çok konuşuldu: "Bu çılgınlık"

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Chantel Billy, TikTok'tan yatak odasına dair samimi bir itirafta bulundu. Uyku alışkanlıklarını ve gece rutinlerini anlatan Billy, kendisi ve partnerinin ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi. Her gece eşinin yatak odasında buluştuklarını dile getiren Billy, "Eşim ve ben aynı yatak odasını paylaşmıyoruz. Her akşam saat 7.30'da onun odasında buluşuyoruz ve bize bir fincan çay yapıyor ve televizyon programımızın bir bölümünü izliyoruz. Sonra yollarımızı ayırırız ve ikimiz de iyi bir gece uykusu çekeriz. Birbirimizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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    Billy'in sosyal medyadna yaptığı paylaşımı 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarından da karmaşık tepkiler topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir aşk beni asla bulmasın. Onlar sadece ev arkadaşı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu çılgınlık" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları yatak odası
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