Paşayeva: "ABD Kongresi'nin kararı Türkiye'den intikam alma çabası"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ermeni iddialarını içeren tasarı hakkında "Amerika Kongresi'nde alınan karar Türkiye'ye baskıydı, Türkiye'den intikam alma çabasıydı." dedi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"ne katılan Paşayeva, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin tasarıyı eleştiren Paşayeva, "Amerika Kongresi’nde alınan karar Türkiye'ye baskıydı, Türkiye'den intikam alma çabasıydı." değerlendirmesinde bulundu. Paşayeva, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduğunu belirterek, "Türkiye, 'Siz ne yaparsanız yapın, biz sınır güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız, bunlara karşı mücadele edeceğiz' şeklinde çok önemli bir duruş sergiledi." ifadelerini kullandı. Türkiye'yi duruşundan vazgeçirmek ve baskı uygulamak için böyle kararlar alındığını söyleyen Paşayeva, bu kararları kınadıklarını ve Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Sadece sözde değil gerekirse canlarıyla da Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Paşayeva, gerektiği takdirde Türkiye için şehit olmaya hazır olduklarını söyledi. - "Türkiye zayıflarsa Türk dünyası zayıflar" Büyük güçlerin bölgedeki büyük oyunlarının arkasında Türkiye'yi zayıflatma niyeti olduğuna dikkati çeken Paşayeva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye zayıflarsa Türk dünyası zayıflar. Türk dünyası zayıflarsa Türk devletlerine çok kötü etki verir. Her coğrafyada yaşayan Türk milletinin, evlatlarının yanında her zaman kardeş Türkiye'miz var. Onun gücü daha çok olursa o zaman bizim, hepimizin, devletlerimizin, toplumlarımızın yanında daha güçlü durur. Ama zayıflarsa o zaman duramaz. O yüzden de biz hepimiz kardeş Türkiye'mizin yanındayız, onun güçlenmesinin yanındayız." Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü siyasetini açık açık söylediklerini ifade eden Paşayeva, "Terörle mücadele diyorsunuz ama maalesef terörle mücadelede Türkiye'ye destek vermemeniz bir tarafa Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Bu nasıl terörle mücadele anlayışıdır?" sorusunu yöneltti.