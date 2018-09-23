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Pasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI düzeyde katılımcıların yer aldığı 'Master Of Cake Başkent  Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali'nde pasta şefleri yeteneklerini ortaya koydu.

Pasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI düzeyde katılımcıların yer aldığı 'Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali'nde pasta şefleri yeteneklerini ortaya koydu. Festivalde birinciliği Azerbaycan’dan Sanan Pasheyev kazandı.
Bu yıl ikincisi Ankara'da düzenlenen 'Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali', pasta sanatına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Avrupa ülkeleri, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden de 500’e yakın pastacının katılım sağladığı festivalde 140 pasta jeri önüne çıkarıldı. Pasta ustalarının hünerlerini sergilediği etkinlikte, festivalin birincisi Azerbaycanlı Sanan Pashayev birinci seçilerek 2 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Festivale, Dr. Paste Şeker Hamurları, Paseksan ve Bella Çikolataları markaları altın sponsor olarak destek olurken bir çok firmada standı ile festivalde yer aldı.
PASTANIN HER HALİ BU FESTİVALDE ŞEKİL BULDU
Farklı pastaların sergilendiği pasta yarışmasının jüri üyeleri arasında; Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Genel Sekreteri Bayram Özrek, Lefkoşe Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, Dünya'da 5 Altın Madalyayı tek bir yarışmada aynı anda alma özelliğine sahip Türk Şef Tuba Geçkil, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Kurucu Başkanı Haşim Demirtaş ve Dünya Aşçılar Federasyonu Üyesi Jeton Taravari yer aldı.Pastacılığın görsel bir festivale dönüştüğü etkinlikte özgün tasarımlar 15 ayrı kategoride yarıştı.

FOTOĞRAFLI

Pasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştuPasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştu

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