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Pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı ve pastırma sıcakları hangi ayda olur?

01.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastırma yazının ne zaman geleceği merak ediliyor. Ekim ayına girilen bugünlerde hava sıcaklıklarda yaşanan değişkenlikler, vatandaşları pastırma sıcaklarını sorgulamaya itti. Peki pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı hangi ayda olur? İşte merak edilenler...

Pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı ve pastırma sıcakları hangi ayda olur?

Her sene sonbahar döneminde etkili olan pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih ve ortalama ne kadar etkili olacağı merak ediliyor. 2022 Ekim ayına girilmesiyle beraber pastırma sıcaklarının tarihi de merak edildi. Peki, pastırma yazı nedir?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakin ve sıcak olmasından dolayı; pastırmanın en ideal sekilde kuruması bu dönemde olur.

2022 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günlerde yaşanır. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

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Pastırma

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