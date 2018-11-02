Pastör Brunson olayı: ABD ve Türkiye bakanlara uyguladıkları yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı

ABD ile Türkiye, Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle çıkan krizin ardından iki Türk iki ABD'li bakana karşılıklı olarak uyguladıkları yaptırımları kaldırıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayı başında Brunson'ın tutukluğuna devam kararı çıkmasından sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Türkiye de bu karşılık ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını dondurmuştu.

Yaptırımları kaldırma kararı, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde alındı. Pastör Brunson de 12 Ekim'de serbest bırakılmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımlara ilişkin: 'Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" açıklaması yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı Soylu ve Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapmasını yasaklamıştı.