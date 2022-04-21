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Patates yerken hemen bu yanlışa son verin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

21.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates 7’den 70’e herkesin çok sevdiği besinlerden biridir. Kızartması, haşlaması, kavurması aklınıza gelecek onlarca şekilde pişirilebilir ve tüketilebilir. Kıtlık zamanı insanları hayatta tutan bitki olarak bilinen patates Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak, herkesin görmezden geldiği bir durum var: filizlenmiş patates! Filizlenmiş patates zehirleme riski taşımaktadır.

Patates yerken hemen bu yanlışa son verin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Patates, dünya çapında herkesin sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Fast food zincirinin temel halkası diyebileceğimiz patates, mutfaklarda da en çok kullanılan besinlerin başında gelir. Sık tüketilen patates, uzun süre kullanılmayınca filizlenmeye başlar. Genelde filizlenmiş patates görmezden gelinerek yemeğin içine ekledir. Aslında çok büyük bir hata!

FİLİZLENMİŞ PATATES ZEHİRLEYEBİLİR

Filizlenen patates ise oldukça zehirli hale dönüşüyor. Tüketildiğinde hem yemeğin zehirli hale dönüşmesine neden oluyor hem de sağlığı etkiliyor.

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Araştırmalara göre filizlenmiş patates tüketmek anne karnındaki bebeği bile etkiliyor. Bu yüzden filizlenmiş patates tüketimine son verilmesi gerekiyor.

Üstelik beslenme uzmanlarına göre filizlenmiş kısımları temizlemekte işe yaramıyor. Yapısı bozulan bu tür patatesleri tüketmek vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Mide ve sindirim sistemine hasar veren filizlenmiş patates çoğu zaman özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesine yol açarak hastanelik olmamıza bile neden olabilir. Filizlenmiş patatesle ilgili En Son Haber sitesinde de dikkat çeken bir haber yayınlandı. Yayınlanan bu haberde filizlenmiş patatesteki tehlike dikkatli bir şekilde anlatıldı.

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FİLİZLENMİŞ PATATES NEDEN ZARARLIDIR?

Patates filizlendikçe glikoalkaloid içeriği yükselmeye başlar. Bu nedenle, filizlenmiş patatesleri yemek, bu bileşiklerden aşırı miktarda almanıza neden olabilir. Belirtiler tipik olarak filizlenmiş patatesleri yedikten birkaç saat ila 1 gün sonra ortaya çıkar.

FİLİZLENMİŞ PATATES VÜCUDA NELER YAPAR?

Daha düşük dozlarda aşırı glikoalkaloid tüketimi tipik olarak kusma, ishal ve karın ağrısına yol açar. Daha büyük miktarlarda tüketildiğinde düşük tansiyon, hızlı nabız, ateş, baş ağrısı, kafa karışıklığı ve hatta bazı durumlarda ölüme neden olabilir.

Dahası, birkaç küçük çalışma, hamilelik sırasında filizlenmiş patates yemenin doğum kusurları riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar özellikle filizlenmiş patateslerden uzak durmaktan fayda görebilirler.

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