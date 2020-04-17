Patatesin cilde olan faydalarını görünce şaşıracaksınız! Sivilceleri yok ediyor... Parlatıyor!

Bakımına özen gösteren kadınların cildi için çeşitli yöntemlere başvurduğu malum. Pahalı kozmetikler ve güzellik merkezleri için bütçenizi sarsmak yerine evinizdeki doğal içerikler sayesinde kolayca cilt bakımı yapabilirsiniz. Her mutfağın vazgeçilmezi patates de cilt bakımında en çok kullanılan doğal malzemelerden birisi. Maskesini yaparak veya 1 dilim çiğ patatesle cildinize masaj yaparak muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Patatesin faydaları ve cildinize nasıl uygulayacağınıza dair kapsamlı bir rehber ile karşınızdayız.
GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KOYU RENKLİ HALKALARLA VEDALAŞIN
Göz çevresindeki koyu renkli halkalar özellikle yorgunlukla beraber daha da belirginleşiyor. Bu görüntüden kurtulmak isteyen bakımlı kadınların çoğu çiğ patatesten yardım alıyor. C vitamini ve antioksidan yönünden zengin bir içerik olan çiğ patates sayesinde göz çevrenizdeki kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Böylece göz çevrenizde aydınlık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler;
1 parmak kalınlığında kestiğiniz patatesleri havanda ezin. Ezilen patatesleri bezin üzerine serin ve bu bezleri gözlerinizin üzerine koyun. Bu şekilde 15 dakika bekleyin.
YÜZDEKİ LEKELERDEN KURTULUN
Patates ile cilt lekelerinden kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;
Yapım aşamaları;
SİVİLCELERLE MÜCADELE EDİN
İçerisindeki potasyum, C vitamini ve kükürt sayesinde çiğ patates ile sivilcelerinizi yok edebilirsiniz. Cildinizi toksinlerden arındırabilir ve yeni sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bunun için parmak kalınlığında 1 dilim patatese ihtiyacınız var.
PATATESLE CİLDİNİZİ PARLATIN
Uykusuzluk, yorgunluk, stres gibi etmenler yüzünden cildiniz solgun görünebilir. İşte burada devreye çiğ patates giriyor. Çiğ patatesle harika bir maske yaparak cildinize parlak, sağlıklı ve canlı bir görünüm verebilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler şöyle;
Çiğ patates maskesi yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle;
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