Patatesin cilde olan faydalarını görünce şaşıracaksınız! Sivilceleri yok ediyor... Parlatıyor!

Bakımına özen gösteren kadınların cildi için çeşitli yöntemlere başvurduğu malum. Pahalı kozmetikler ve güzellik merkezleri için bütçenizi sarsmak yerine evinizdeki doğal içerikler sayesinde kolayca cilt bakımı yapabilirsiniz. Her mutfağın vazgeçilmezi patates de cilt bakımında en çok kullanılan doğal malzemelerden birisi. Maskesini yaparak veya 1 dilim çiğ patatesle cildinize masaj yaparak muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Patatesin faydaları ve cildinize nasıl uygulayacağınıza dair kapsamlı bir rehber ile karşınızdayız.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KOYU RENKLİ HALKALARLA VEDALAŞIN

Göz çevresindeki koyu renkli halkalar özellikle yorgunlukla beraber daha da belirginleşiyor. Bu görüntüden kurtulmak isteyen bakımlı kadınların çoğu çiğ patatesten yardım alıyor. C vitamini ve antioksidan yönünden zengin bir içerik olan çiğ patates sayesinde göz çevrenizdeki kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Böylece göz çevrenizde aydınlık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler;

2 dilim çiğ patates

2 adet bez

Havan

1 parmak kalınlığında kestiğiniz patatesleri havanda ezin. Ezilen patatesleri bezin üzerine serin ve bu bezleri gözlerinizin üzerine koyun. Bu şekilde 15 dakika bekleyin.