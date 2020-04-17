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Patatesin cilde olan faydalarını görünce şaşıracaksınız! Sivilceleri yok ediyor... Parlatıyor!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Antioksidan ve C vitamini deposu olan patatesin cilt için faydaları saymakla bitmez. Güzelliğinize güzellik katmak için patatesle harika maskeler yapabilirsiniz. Göz çevresindeki koyu renkli hareler ve cilt lekeleri ile mücadelede çiğ patatesten daha etkili bir doğal içerik olamaz. Patatesli doğal tarifleri sizin için hazırladık!

Patatesin cilde olan faydalarını görünce şaşıracaksınız! Sivilceleri yok ediyor... Parlatıyor!

Bakımına özen gösteren kadınların cildi için çeşitli yöntemlere başvurduğu malum. Pahalı kozmetikler ve güzellik merkezleri için bütçenizi sarsmak yerine evinizdeki doğal içerikler sayesinde kolayca cilt bakımı yapabilirsiniz. Her mutfağın vazgeçilmezi patates de cilt bakımında en çok kullanılan doğal malzemelerden birisi. Maskesini yaparak veya 1 dilim çiğ patatesle cildinize masaj yaparak muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Patatesin faydaları ve cildinize nasıl uygulayacağınıza dair kapsamlı bir rehber ile karşınızdayız.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KOYU RENKLİ HALKALARLA VEDALAŞIN

Göz çevresindeki koyu renkli halkalar özellikle yorgunlukla beraber daha da belirginleşiyor. Bu görüntüden kurtulmak isteyen bakımlı kadınların çoğu çiğ patatesten yardım alıyor. C vitamini ve antioksidan yönünden zengin bir içerik olan çiğ patates sayesinde göz çevrenizdeki kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Böylece göz çevrenizde aydınlık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler;

  • 2 dilim çiğ patates
  • 2 adet bez
  • Havan

1 parmak kalınlığında kestiğiniz patatesleri havanda ezin. Ezilen patatesleri bezin üzerine serin ve bu bezleri gözlerinizin üzerine koyun. Bu şekilde 15 dakika bekleyin.

YÜZDEKİ LEKELERDEN KURTULUN

Patates ile cilt lekelerinden kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;

  • 1 salatalık
  • 1 küçük boy patates
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Yapım aşamaları;

  • Patatesin ve salatalığın kabuklarını soyarak rendeleyin.
  • Her ikisini derin bir kapta karıştırıp elma sirkesini ekleyin.
  • Elde edilen karışımı yüzünüze sürmek için pamuk kullanın ve yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın.
  • Yüzünüzde 20 dakika bekletin ve durulayın.

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SİVİLCELERLE MÜCADELE EDİN

İçerisindeki potasyum, C vitamini ve kükürt sayesinde çiğ patates ile sivilcelerinizi yok edebilirsiniz. Cildinizi toksinlerden arındırabilir ve yeni sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bunun için parmak kalınlığında 1 dilim patatese ihtiyacınız var.

  • Geceleri yatmadan önce cildinizi iyice temizleyin.
  • Ardından 1 dilim patatesi tüm yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.
  • Sonrasında yüzünüzü suyla durulamadan uykuya dalın.
  • Çiğ patatesin faydalarını sabah uyandığınızda cildinizde görebilirsiniz.

PATATESLE CİLDİNİZİ PARLATIN

Uykusuzluk, yorgunluk, stres gibi etmenler yüzünden cildiniz solgun görünebilir. İşte burada devreye çiğ patates giriyor. Çiğ patatesle harika bir maske yaparak cildinize parlak, sağlıklı ve canlı bir görünüm verebilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler şöyle;

  • 1 adet küçük boy patates
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Çiğ patates maskesi yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle;

  • Kabuğunu soyduğunuz patatesi rendeleyin.
  • Derin bir kabın içerisinde limon suyu ve rendelenmiş patatesi karıştırın.
  • Yatmadan önce cildinize pamuk ile bu maskeyi uygulayın.
  • 20 dakika kadar cildinizde maskeyi bekleterek suyla durulayın.
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