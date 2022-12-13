Patatesin içine yerleştirdiği gül sapının sonucuna inanamadı! Her şey bir hafta içinde gerçekleşti

Gül en sevilen çiçekler arasında bulunuyor. Gül oldukça sevilse de oldukça narin ve kırılgan olması bakımını zorlaştırıyor. Evinizde bulunan gülün solacağını veya kırılacağını hissediyorsanız gülün sapını patatesin içine yerleştirmeyi denemelisiniz. Bu yöntem sayesinde bir daha asla çiçeksiz kalmayacaksınız. Demet demet gülleriniz olacak.

PATATESİN İÇİNE GÜL SAPI NASIL DİKİLİR?

Sevdiğiniz bir gülü seçin, tüm yapraklarını koparın ve gülün başını çapraz olarak kesin (çiçekten yaklaşık 3 santimetre). Eğer çiçek hala güzel görünüyorsa, minik bir vazoya koyabilirsiniz; gerçekten çok sevimli görünecektir! Patatesi alın ve gül sapı genişliğinde bir delik açın; sapın deliğin içinde kımıldamadığından emin olun. Saksının dibine 5 santimetre saksı toprağı dökün ve patatesi üzerine yerleştirin.

Saksının geri kalanını saksı toprağı ile doldurun. Plastik şişenizin alt kısmını k-esin ve topraktan çıkan sapın üzerine d-ikkatlice yerleştirin. Zaman zaman gülü (şişenin etrafından) sulayın ve güllerinizin eskisi gibi büyümesini izleyin.

